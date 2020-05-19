Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
19.05.2020 06:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 06:02

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Girit Adası yakınlarında saat 02.22'de 5,6 ve 03.02'de 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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