Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Körfezi'nde, Antalya'nın Manavgat ilçesinin 0,52 kilometre açığındaki deprem saat 15.44'te, 102.70 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak: DHA