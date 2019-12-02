Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:59
Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

'de Richter Ölçeği'ne göre 3.0 büyüklüğünde meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 'de Richter Ölçeği'ne göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 11.97 kilometre açığındaki deprem, saat 17.43'te, 28.78 kilometre derinlikte kaydedildi.


Kaynak: DHA
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