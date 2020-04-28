Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
28.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:46
AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 16.01'de meydana gelen sarsıntı, 7.45 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kaynak: DHA