Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:05
Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

'de, 'nın ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.52'de, 'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinin 18,35 kilometre açığındaki depremin, 6,98 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 


Kaynak: DHA
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