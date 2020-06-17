Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 268 kilometre açığında, saat 14.27'deki deprem 8.42 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak: DHA