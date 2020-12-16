Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

16.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:44
Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesinin 5.15 kilometre açığında saat 15.08'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 31.80 kilometre derinlikte kaydedildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür ÖZTÜRK

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