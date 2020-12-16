Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesinin 5.15 kilometre açığında saat 15.08'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 31.80 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür ÖZTÜRK