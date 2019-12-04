Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:08
Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

'de, 'nın ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 11.18'de, 'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesinin 142,77 kilometre açığındaki depremin 14,65 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 


Kaynak: DHA
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