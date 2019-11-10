10.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:55

AKDENİZ'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.39'da, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 51,23 kilometre açığındaki depremin 17,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA