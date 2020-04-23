Akdeniz'de 23 Nisan coşkusu
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Akdeniz'de 23 Nisan coşkusu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle site bahçesine taşıdı.

23.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:05
Akdeniz'de 23 Nisan coşkusu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle site bahçesine taşıdı.

Akdeniz Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de bir sitede organize edilen 23 Nisan kutlama etkinliği, korona virüs salgını dolayısıyla yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara moral oldu. Dans gruplarının müzik eşliğindeki gösterilerini aileleriyle birlikte balkondan izleyen çocuklar, söylenen marşlara da eşlik ederek 23 Nisan'ı evlerinden kutladı. Evlerinin balkonlarına Türk bayrakları asan site sakinleri de çocuklarıyla birlikte bayram kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

"Ramazan Bayramında inşallah çifte bayram yapacağız"

Balkonlarından 23 Nisan coşkusuna ortak olan çocuklara ve site sakinlerine hitap eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tüm dünyanın uğraştığı gibi Türkiye'nin de korona virüs salgını ile uğraştığını belirterek, "Hükümetimizin almış olduğu yoğun tedbirler doğrultusunda salgın, dünyada en geç bizim ülkemize ulaştı. Bu sayede biz de bütün tedbirleri almış olduk. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, kurallara uygduğumuz taktirde Ramazan Bayramında inşallah çifte bayram yapacağız. Çocuklarımıza ve sizlere söz olsun, inşallah bu hastalık bittiğinde tüm bu parkları açacağız, hep beraber eğlenmeye, coşmaya, yeni festivaller yapmaya devam edeceğiz. Bu günler geçecek, sosyal mesafeye uyalım, kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça sokaklara çıkmayalım, hep beraber çifte bayram yapalım" dedi.

Gültak, konuşmasının ardından balkonlardan uzatılan sepetlere çocuk dergisi bıraktı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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