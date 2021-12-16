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Akdeniz'de 2 metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Akdeniz'de 2 metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Camili Mahallesi Camili Sokak ve Barış Mahallesi 128. Cadde'deki 2 metruk binanın çevresinde önlem alındı.

Ekipler, 2 binayı da kontrollü şekilde yıktıktan sonra temizlik çalışması yaptı.

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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