Akdeniz'de 2 metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çevre için risk oluşturan 2 metruk bina, kontrollü şekilde yıkıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Camili Mahallesi Camili Sokak ve Barış Mahallesi 128. Cadde'deki 2 metruk binanın çevresinde önlem alındı.

Ekipler, 2 binayı da kontrollü şekilde yıktıktan sonra temizlik çalışması yaptı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet