Akdeniz'de 2 metruk bina daha yıkıldı Akdeniz'de 2 metruk bina daha yıkıldıMERSİN'de Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozan ve yer yer sosyal sorunlara yol açarak toplumun huzurunu bozan metruk binaların yıkımına aralıksız devam ediyor.

Akdeniz'de 2 metruk bina daha yıkıldı

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğini bozan ve yer yer sosyal sorunlara yol açarak toplumun huzurunu bozan metruk binaların yıkımına aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, prosedürlerin ve yasal süreçlerin sona ermesinden sonra İhsaniye Mahallesi 4927 sokak ve Güneş mahallesi 5842 sokakta bulunan 2 adet metruk binanın yıkımını kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi. Çevre kirliliği ve kötü görüntüye sebep olan terk edilmiş yapıların yıkımı öncesi sokağa şerit çekip çevre güvenliğini sağlayan ekipler, yıkım esnasında aşırı toz oluşumunu engellemek amacıyla da arazöz yardımıyla yıkılan binalara su püskürttü. İş makineleri yardımıyla gerçekleşen yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık, ekipler tarafından kamyonlara yüklenip mahallelerden çıkarıldı.

Sahiplerince terk edildiği için zamanla harabeye dönüşen, can ve mal güvenliği açısından tehdit yaradan metruk binaların yıkımını memnuniyetle izleyen mahalle sakinleri, bu tür binaların kimi zaman madde bağımlılarının uğrak yerine dönüştüğü için ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, terk edilmiş binaları yıkarak hem görsel kirliliği ortadan kaldıran, hem de olası riskleri önleyen Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.

Kaynak: DHA