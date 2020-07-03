Akdeniz'de 180 göçmeni kurtaran yardım gemisi bir haftadır güvenli liman bekliyor
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Akdeniz'de 180 göçmeni kurtaran yardım gemisi bir haftadır güvenli liman bekliyor

Libya'dan Avrupa'ya kaçmak için denize açılan 180 göçmeni kurtaran bir yardım gemisi, İtalya ve Malta'nın güvenli liman açmaması nedeniyle bir haftadan uzun süredir denizde bekliyor.

Akdeniz'de 180 göçmeni kurtaran yardım gemisi bir haftadır güvenli liman bekliyor
03.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:15

Libya'dan Avrupa'ya kaçmak için denize açılan 180 göçmeni kurtaran bir yardım gemisi, İtalya ve Malta'nın güvenli liman açmaması nedeniyle bir haftadan uzun süredir denizde bekliyor.

SOS Mediterranee derneği tarafından işletilen kurtarma gemisi Ocean Viking, Akdeniz'de 25 ve 30 Haziran'da yaptığı 4 farklı operasyonda toplam 180 göçmeni kurtardı. Derneğin açıklamasına göre gemi, kurtarma operasyonları sonrası İtalya ve Malta'ya 5 kez güvenli liman talebinde bulundu ancak olumlu yanıt alamadı.

Dernek, İtalya-Malta arasındaki sularda yapılan operasyonlar sonrası ilk olarak 26 Temmuz'da her iki ülkeden de güvenli liman talep ettiklerini, bu talebi daha sonra 4 kez daha tekrarladıklarını belirtti.

Gemideki göçmenlerin psikolojik ve fiziksel olarak bitkin durumda oldukları, dün iki kişinin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğu açıklandı. Gemi görevlileri tarafından kurtarılan bu iki kişi dışında çok sayıda göçmenin de intihar eğilimi ve depresyon belirtileri gösterdikleri belirtiliyor.

Dernek, gemide gerginliğin arttığını vurgulayarak acilen güvenli liman açılması çağrısı yaptı.

"Malta Anlaşması'na ne oldu?"

Son yıllarda Libya üzerinden Orta Akdeniz hattını kullanarak Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmenleri taşıyan çok sayıda yardım gemisi, AB ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden denizde günlerce liman açılmasını beklemek zorunda kalmıştı.

İtalya ve Malta, bu hattı kullanan göçmenlerin Avrupa'daki ilk durakları olmaları nedeniyle orantısız bir yükle karşı karşıya olduklarını belirtiyor ve göçmenlerin paylaşımı konusunda diğer AB ülkelerine dayanışma çağrıları yapıyordu.

Geçen yıl İtalya, Malta, Fransa ve Almanya, bu göçmenlerin AB ülkelerine dağıtımı konusunda bir anlaşmaya varmıştı ancak bu anlaşmanın uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

Ocean Viking gemisini işleten SOS Mediterranee derneği de dün yaptığı açıklamada bu anlaşmaya işaret ederek, "Denizden kurtarılan insanların dağıtımıyla ilgili 2019 Malta Anlaşması'na ne oldu?" dedi. Dernek AB'yi, Orta Akdeniz'de arama-kurtarma operasyonu yapmaması ve bunu yapan STK gemileri tarafından kurtarılan az sayıdaki göçmene de güvenlik sağlamaması nedeniyle eleştirdi.

BBC

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