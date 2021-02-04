Akdeniz'de 121 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de zor durumdaki 121 düzensiz göçmeni kurtardı.

SOS Akdeniz'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Libya'nın Hums kenti 30 mil kuzeybatısında Akdeniz'in uluslararası sularında 19'u kadın, 2'si çocuk 121 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Göçmenlerin kurtarıldığı botun batmak üzere olduğu belirtildi.

Bu arada, Akdeniz'deki düzensiz göç hareketliliğine ilişkin bilgiler paylaşan Alarm Phone isimli sosyal medya hesabı, Libya açıklarında içinde 110 göçmen bulunan bir bottan acil yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.

Öte yandan, İtalyan basınında çıkan haberlerde de İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na 200'ü aşkın düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin