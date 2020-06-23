Akdeniz Bölgesi'nin ilk 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akdeniz Bölgesi'nin ilk 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi

BARUT Hotels kuruluşu Buket Yıkama, 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Akdeniz Bölgesi'nde alan ilk tesis oldu.

Akdeniz Bölgesi'nin ilk 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi
23.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:11

BARUT Hotels kuruluşu Buket Yıkama, 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Akdeniz Bölgesi'nde alan ilk tesis oldu.

Türkiye'de ilk 10, Akdeniz Bölgesi'nde ise ilk 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Barut Hotels kuruluşu Buket Yıkama aldı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) hizmet veren Buket Yıkama, TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek, 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak hazandı. AOSB'de fabrikada gerçekleştirilen belge takdim törenine katılan TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş ve Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Buket Yıkama Üretim Müdürü Behçet Kılıçaslan'a verdi.

ANTALYA'NIN EN DONANIMLI ÇAMAŞIRHANESİAOSB'de toplam 12 bin metrekare alan üzerine kurulu modern tesiste, günlük 90 ton tekstil temizleme kapasitesi ile hizmet verdiklerini anlatan Behçet Kılıçaslan, Türk turizminin lokomotif markalarından Barut Hotels kuruluşu olduklarını hatırlatarak, koronavirüs vakalarının ülkede görülmesinin ardından da son hızla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Antalya'nın en donanımlı ve en temiz çamaşırhanesi olmanın özelliğine sahip olduklarını belirten Kılıçaslan, son teknoloji ekipmanlarıyla otelcilik sektörünün kendi branşında en önemli çözüm ortaklarından birisi haline geldiklerini aktardı.AKDENİZ BÖLGESİ'NDE İLK Kılıçaslan, tesisin TSE Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü tarafından denetlendiğini belirterek şöyle dedi: "Oteller kullandıkları tekstilleri hazırlıyor. Biz gidip ürünleri teslim alıyoruz. Yıkayıp, ütüleyip otellerin müşteriye sunabileceği şekilde hazır hale getirip teslim ediyoruz. İşimiz temizlik olduğu için genel olarak temizliğe ve detaylara dikkat ediyorduk, ancak koronavirüs hızla yayıldığı için pandemi sürecinde daha sert önlemler almak zorunda kaldık. Sürecin başından itibaren tesisimizde el dezenfektanları, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kurallar çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek harekete geçtik. TSE'den Covid-19 Güvenilirlik Belgesi'ne başvurduğumuzda, yeni bir prosedür karşımıza çıktı. Tedbirlerimizin üzerine küçük ilaveler yaparak bütün prosedürü hazır hale getirdik. Akdeniz Bölgesi'nde ilk, Türkiye'de ise ilk 10'un içerisinde yer aldık. Çok hızlı hareket ettik. Bunun ödülünü de Akdeniz Bölgesi'nde ilk firma olarak aldık." DENETİMİN ARDINDAN BELGEYE HAK KAZANDITSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TSE'ye verdiği talimata istinaden güvenli üretim kılavuzuna dair sertifika programı yapıldığını anlattı. Demirtaş, "Çarklarımız dönsün, sanayicimiz oturmasın diye işletmelerde alınması gereken tüm kurallarla ilgili detayların oluşturulacağı kılavuza göre belgelendirme yapıldı. Akdeniz Bölgesi'nde bu belgeyi alan ilk kuruluş oldu. Buket Yıkama, bize şunu söylüyor, 'Ben burada çalışan herkesle ilgili tüm kuralları uyguluyorum. Covid sürecinde bulaşı önleyici tüm tedbirleri aldım. Çalışanlar gönül rahatlığıyla çalışabilir. Gönderilen tüm ürünleri güvenli bir şekilde yıkayıp, son kullanıcıya ulaştıracağım' diye beyan etti. Biz de buna istinaden yaptığımız denetimde belgelendirmeye hak kazandığını teyit edip, belgelerini takdim ettik" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Seda Sayan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Akdeniz Bölgesi'nin ilk 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:13:45. #1.14#
title