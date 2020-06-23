Akdeniz Bölgesi'nin ilk 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi BARUT Hotels kuruluşu Buket Yıkama, 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Akdeniz Bölgesi'nde alan ilk tesis oldu.

BARUT Hotels kuruluşu Buket Yıkama, 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Akdeniz Bölgesi'nde alan ilk tesis oldu.

Türkiye'de ilk 10, Akdeniz Bölgesi'nde ise ilk 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Barut Hotels kuruluşu Buket Yıkama aldı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) hizmet veren Buket Yıkama, TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek, 'TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak hazandı. AOSB'de fabrikada gerçekleştirilen belge takdim törenine katılan TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş ve Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Ersoy, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Buket Yıkama Üretim Müdürü Behçet Kılıçaslan'a verdi.

ANTALYA'NIN EN DONANIMLI ÇAMAŞIRHANESİAOSB'de toplam 12 bin metrekare alan üzerine kurulu modern tesiste, günlük 90 ton tekstil temizleme kapasitesi ile hizmet verdiklerini anlatan Behçet Kılıçaslan, Türk turizminin lokomotif markalarından Barut Hotels kuruluşu olduklarını hatırlatarak, koronavirüs vakalarının ülkede görülmesinin ardından da son hızla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Antalya'nın en donanımlı ve en temiz çamaşırhanesi olmanın özelliğine sahip olduklarını belirten Kılıçaslan, son teknoloji ekipmanlarıyla otelcilik sektörünün kendi branşında en önemli çözüm ortaklarından birisi haline geldiklerini aktardı.AKDENİZ BÖLGESİ'NDE İLK Kılıçaslan, tesisin TSE Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü tarafından denetlendiğini belirterek şöyle dedi: "Oteller kullandıkları tekstilleri hazırlıyor. Biz gidip ürünleri teslim alıyoruz. Yıkayıp, ütüleyip otellerin müşteriye sunabileceği şekilde hazır hale getirip teslim ediyoruz. İşimiz temizlik olduğu için genel olarak temizliğe ve detaylara dikkat ediyorduk, ancak koronavirüs hızla yayıldığı için pandemi sürecinde daha sert önlemler almak zorunda kaldık. Sürecin başından itibaren tesisimizde el dezenfektanları, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kurallar çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek harekete geçtik. TSE'den Covid-19 Güvenilirlik Belgesi'ne başvurduğumuzda, yeni bir prosedür karşımıza çıktı. Tedbirlerimizin üzerine küçük ilaveler yaparak bütün prosedürü hazır hale getirdik. Akdeniz Bölgesi'nde ilk, Türkiye'de ise ilk 10'un içerisinde yer aldık. Çok hızlı hareket ettik. Bunun ödülünü de Akdeniz Bölgesi'nde ilk firma olarak aldık." DENETİMİN ARDINDAN BELGEYE HAK KAZANDITSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TSE'ye verdiği talimata istinaden güvenli üretim kılavuzuna dair sertifika programı yapıldığını anlattı. Demirtaş, "Çarklarımız dönsün, sanayicimiz oturmasın diye işletmelerde alınması gereken tüm kurallarla ilgili detayların oluşturulacağı kılavuza göre belgelendirme yapıldı. Akdeniz Bölgesi'nde bu belgeyi alan ilk kuruluş oldu. Buket Yıkama, bize şunu söylüyor, 'Ben burada çalışan herkesle ilgili tüm kuralları uyguluyorum. Covid sürecinde bulaşı önleyici tüm tedbirleri aldım. Çalışanlar gönül rahatlığıyla çalışabilir. Gönderilen tüm ürünleri güvenli bir şekilde yıkayıp, son kullanıcıya ulaştıracağım' diye beyan etti. Biz de buna istinaden yaptığımız denetimde belgelendirmeye hak kazandığını teyit edip, belgelerini takdim ettik" dedi.

Kaynak: DHA