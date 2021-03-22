Akdeniz Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
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Akdeniz Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

22.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:23
Akdeniz Bölgesi'nde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzeydoğu ilçeleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzeydoğu ilçeleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yarından itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın ve çarşamba günü Akdeniz Bölgesi'nde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın kuzeydoğu ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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