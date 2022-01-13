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Akdeniz Belediyesinin Eğitim Akademisi Projesi tanıtıldı

Akdeniz Belediyesinin Eğitim Akademisi Projesi tanıtıldı
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediyesince hayata geçirilen Eğitim Akademisi Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesince hayata geçirilen Eğitim Akademisi Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan projenin tanıtım toplantısı, belediyenin konferans salonunda yapıldı.

Katılımcılara, tanıtım videosunun izlenmesinin ardından projeyle ilgili bilgiler verildi.

Toplantıya, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, gençleri geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilere sağlanan eğitim programının zengin bir içeriğe sahip olduğunu aktaran Gültak, "180 gencimize ücretsiz üniversite hazırlık kursu veriyoruz. Ailelerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı, ücretsiz yaz kampları ve gezilere götürüyoruz." ifadelerini kullandı.???????

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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