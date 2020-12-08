Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması

08.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:33
Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara, belediye binasına gelmeden de çeşitli vergi, borç ve cezalarını bilgisayar veya cep telefonu üzerinden yapılandırma ve ödeme imkanı sunulduğu bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara, belediye binasına gelmeden de çeşitli vergi, borç ve cezalarını bilgisayar veya cep telefonu üzerinden yapılandırma ve ödeme imkanı sunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emlak, çevre ve temizlik, ilan-reklam vergisi ile diğer vergi ve para cezalarını ödemede, vergi mükellefi vatandaşlara 18 aya varan taksitlendirme imkanı sunuluyor. Vatandaşlar, belediye hizmet binasına gelmeden, internet erişimi olan bilgisayar veya cep telefonları üzerinden de 'https://e-belediye.akdeniz.bel.tr' adresine giriş yaparak borçlarını, vergi veya cezalarını ödeyebilecek.

Belediyeye girişte HES kodu kontrolü yapılıyor

Akdeniz Belediyesi, pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların merkez belediye binasına girişleri sırasında HES (Hayat Eve Sığar) kodu kontrolü yapıyor. HES kodu olmayan vatandaşlara da görevli personeller, gerekli tedbirleri alarak yardımcı oluyor. Bu nedenle çeşitli iş ve işlemleri için Akdeniz Belediye binasına gelecek olan vatandaşların, hem zamandan kazanmaları hem de işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması açısından, HES kodlarını önceden almalarında yarar var.

Yapılandırmada son gün 31 Aralık 2020

Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden de vergi mükellefi vatandaşlara yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı; "Belediyemize olan 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk etmiş vergi ve ceza borçlarına dair yapılandırma işlemlerinizi, Akdeniz Belediyesi veznelerimizden veya 'www.akdeniz.bel.tr' internet sitemize giriş yaparak, 'https://e-belediye.akdeniz.bel.tr' modülü üzerinden de 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapabilirsiniz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi 'kardeş şehir' oluyor
Akdeniz Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi 'kardeş şehir' oluyor
Özbağ Belde Belediyesinden işçilere yüzde 20 zam açıklaması
Özbağ Belde Belediyesinden işçilere yüzde 20 zam açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tisserand Sinan Gümüş Caner Erkin Gökhan Gönül
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akdeniz Belediyesinden yapılandırma açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:34:35. #1.15#
title