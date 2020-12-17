Akdeniz Belediyesinden su baskınlarından etkilenenlere destek
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Akdeniz Belediyesinden su baskınlarından etkilenenlere destek

17.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:13
Akdeniz Belediyesinden su baskınlarından etkilenenlere destek

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, kentte birkaç gün önce etkili olan yağışlar sonucu oluşan su baskınlarından etkilenen mağdur vatandaşların yaralarının sarıldığı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, kentte birkaç gün önce etkili olan yağışlar sonucu oluşan su baskınlarından etkilenen mağdur vatandaşların yaralarının sarıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine harekete geçen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli, geçtiğimiz günlerde kentte yaşanan güçlü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen yağmur suyu ve kanalizasyon suyu baskınlarında zarar gören ilçe sakinlerinin yardımına koştu.

Müdürlüğe bağlı ekipler, evleri su basan vatandaşların evi ile eşyalarının temizliğini ve hijyenini gerçekleştirdi. Ayrıca maddi manevi mağduriyet yaşayan vatandaşlara acil gıda paketleri ekipler tarafından teslim edildi. Öte yandan müdürlük bünyesinde görevli psikolog ve sosyolog da mağdur olan vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyip not aldı, manevi anlamda destek vermeye çalıştı. - MERSİN

Akdeniz Belediyesinden su baskınlarından etkilenenlere destek
Akdeniz Belediyesinden su baskınlarından etkilenenlere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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