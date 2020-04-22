Akdeniz Belediyesinden sağlık çalışanlarına 2 bin gül
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Akdeniz Belediyesinden sağlık çalışanlarına 2 bin gül - Haberler
Türkiye, Akdeniz, Güncel

Akdeniz Belediyesinden sağlık çalışanlarına 2 bin gül

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi tarafından korona virüs salgını sürecinde ilçede büyük bir özveri ve fedakarlıkla en ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarına gül dağıtıldı.

22.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:51
Akdeniz Belediyesinden sağlık çalışanlarına 2 bin gül

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi tarafından korona virüs salgını sürecinde ilçede büyük bir özveri ve fedakarlıkla en ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarına gül dağıtıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatıyla kentte korona virüs salgınına karşı mücadele eden aile sağlığı merkezleri ile eczanelerde görevli sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek amacıyla 2 bin gül dağıtıldı.

Başkan Gültak, sağlık çalışanlarının, kendi hayatlarını riske atarak salgınla mücadele ettiklerinin altını çizerek, tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de birlik ve beraberlik ruhunu en üst noktalara çıkardığını ifade etti. Gültak, "Korona virüs ile mücadelede, özellikle gece-gündüz demeden en ön saflarda savaşan sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarımıza moral vermek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına kendilerine gül dağıttık. Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi için canla başla çalışan sağlıkçılarımızın yanındayız. Mahalle evlerimizde üretilen 5 bin tıbbi maskeyi kendilerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Sağlıkçılarımız için elimizden gelen her türlü hizmet ve çalışmayı yerine getirmeye hazırız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanı'na soruldu: Okullar ne zaman açılacak? Haberler
Milli Eğitim Bakanı'na soruldu: Okullar ne zaman açılacak?
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi Haberler
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Karalar'dan Erdoğan'a cevap: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Haberler
Karalar'dan Erdoğan'a cevap: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Haberler
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Cem Yılmaz Halil Sezai Rafet El Roman
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Akdeniz Belediyesinden sağlık çalışanlarına 2 bin gül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 12:58:13. #1.15#
title