Akdeniz Belediyesinden Muharrem Ayı etkinliğinde aşure ikramı
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Akdeniz Belediyesinden Muharrem Ayı etkinliğinde aşure ikramı

Akdeniz Belediyesinden Muharrem Ayı etkinliğinde aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muharrem Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muharrem Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Misafirlere aşure ikram edilen etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak da katıldı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Özgürlük Kültür ve Sanat Evinde etkinlik düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, öğrencilerin sunumları ile devam etti. Etkinliğe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın eşi Behiye Gültak'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

"İkram ettiğimiz aşureler birlik ve beraberliğin sembolüdür"

Etkinlikte konuşan Behiye Gültak, "Muharrem Ayı ve Aşure Günü paylaşmanın, şükretmenin ve bereketin adı; ikram ettiğimiz aşureler ise birlik ve beraberliğimizin en önemli sembolüdür. Sevgi, barış ve kardeşliğin böylesi önemli günlerde daha iyi idrak etmemiz gerektiğinin bilinciyle herkesin Muharrem Ayı'nı tebrik eder; hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

"Akdenizli kadınlar ilçemizin gururudur"

Etkinlik sonunda misafirlere kendi eliyle aşure ikramı yapan Behiye Gültak, yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin el emeği çalışmalarının sergisini de gezerek onlarla sohbet etti. Gültak, "Kadınlarımızın ayakları üstünde durarak üretmeleri bizleri çok fazla mutlu ediyor. Toplumumuzun her alanında oldukça önemli bir güce sahip olan Akdenizli kadınların meslek ve beceri edindirme ile istihdama yönelik böylesi önemli bir oluşumun içinde olmaları ilçemiz adına da gurur vericidir. Her birini ayrı ayrı tebrik ederim" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz Belediyesinden Muharrem Ayı etkinliğinde aşure ikramı
Akdeniz Belediyesinden Muharrem Ayı etkinliğinde aşure ikramı
Akdeniz Belediyesinden Muharrem Ayı etkinliğinde aşure ikramı
Akdeniz Belediyesinden Muharrem Ayı etkinliğinde aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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