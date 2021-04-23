Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
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Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla binlerce gıda kolisi yardımında bulundu.

Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla binlerce gıda kolisi yardımında bulundu. Belediye imkanlarının haricinde hayırseverlerin de katkıları ile dar gelirli ailelere ulaştıklarını belirten Başkan Mustafa Gültak, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. İyilik paylaştıkça çoğalır. Bizler vatandaşlarımızın yalnızca dualarına talibiz" dedi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçe genelindeki dar gelirli ailelere destek devam ediyor. Ramazan Ayı dolayısıyla binlerce gıda yardım paketi, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız"

Başkan Gültak da gıda paketlerinin araçlara yüklenmesinde ekiplere yardımcı oldu. Gültak, burada yaptığı açıklamada, "Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Böylesi önemli günlerde dayanışmanın ve yardımlaşmanın daha büyük bir önem taşıdığı kanaatindeyim. Bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmanın huzurunu taşıyoruz. Bu bağlamda hayırsever vatandaşlarımızın katkısını da göz ardı etmek mümkün değildir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah her birinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"İyilik, paylaştıkça çoğalır"

Bu yıl da Akdeniz'deki dezavantajlı ailelere ulaştırmak üzere temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketlerinin ekiplerin yardımıyla sevk edildiğini belirten Gültak, "Desteğimiz, muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerimizin ulaştırdığı listeler ile belediye bünyesindeki datalarımız dikkate alınarak yapılmıştır. İyilik paylaştıkça çoğalır. Bizler vatandaşlarımızın yalnızca dualarına talibiz. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
Akdeniz Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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