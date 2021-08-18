Akdeniz Belediyesinden borç yapılandırma çağrısı
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Akdeniz Belediyesinden borç yapılandırma çağrısı

Akdeniz Belediyesinden borç yapılandırma çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akdeniz Belediyesi; çevre temizlik, emlak, ilan ve reklam ile çeşitli idari para cezalarına ait ödemeleri geciken vergi mükellefi vatandaşlara 'yeniden yapılandırma' imkanından faydalanma çağrısı yaptı.

Akdeniz Belediyesi; çevre temizlik, emlak, ilan ve reklam ile çeşitli idari para cezalarına ait ödemeleri geciken vergi mükellefi vatandaşlara 'yeniden yapılandırma' imkanından faydalanma çağrısı yaptı. Vatandaşlar, 31 Ağustos Salı günü mesai saati bitimine dek yasal yapılandırmadan faydalanmak için başvurabilecek.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında getirilen düzenleme ve vergi mükelleflerine sağlanan kolaylıklarla ilgili olarak vergi borçları ve diğer borçları yeniden yapılandırıyor. Kanuna göre, belediyelere ödenmesi gereken emlak vergisi, ilan-reklam vergisi ve çevre temizlik vergisinden doğan borçlar ile bazı idari para cezalarından doğan borçlar yeniden düzenleniyor.

Peşin ödemelerde yüzde 90 indirim sağlanıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vergi mükelleflerinin, vergi ve diğer çeşitli borçlarıyla ilgili peşin ödemelerinde gecikme zammı ve vergi oranlarında yüzde 90 oranında indirim sağlanırken, dileyen mükelleflere de ödemelerini 6-9-12-18 taksitler halinde yapılandırma imkanı sunuluyor.

İlgili kanun uyarınca, vergi mükelleflerinin 30 Nisan 2021 tarihi öncesi dönemlere ait borçları yeniden yapılandırma kapsamına giriyor. Vergi mükellefleri, isterse bizzat belediyeye gelerek veya https://e-belediye.akdeniz.bel.tr web sayfası üzerinden borçlarını yapılandırabilecek.

Kanun kapsamında sağlanan kolaylıktan faydalanıp çeşitli vergi, borç ve gecikme faizlerini yapılandırmak isteyen vergi mükelleflerinin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. - MERSİN

Akdeniz Belediyesinden borç yapılandırma çağrısı
Akdeniz Belediyesinden borç yapılandırma çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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