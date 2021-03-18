Akdeniz Belediyesinde kadınlara yönelik eğitim seminerleri sürüyor
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Akdeniz Belediyesinde kadınlara yönelik eğitim seminerleri sürüyor

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:55
Akdeniz Belediyesinde kadınlara yönelik eğitim seminerleri sürüyor

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, Ev Kadınları Eğitimi Projesi kapsamında kadınlara çeşitli eğitim seminerleri düzenlendiği bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, Ev Kadınları Eğitimi Projesi kapsamında kadınlara çeşitli eğitim seminerleri düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile bir kulübün işbirliğinde Akdam İlkokulu ile Güneş Kültür ve Sanat Evinde, ev kadınlarının bilinçlendirilmesine yönelik düzenlenen seminerlerde Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç, 'toplumsal cinsiyet kapsamında prensesler ve paşalar', Psikolog Mervan Teselli, 'çocuğumun madde bağımlısı olduğunu nasıl anlarım?' ve Hemşire Zeynep Koç da 'ev kazalarında ilk yardım' konularında sunum yaptı.

Kadınlara özgü düzenlenen bu eğitim faaliyetlerindeki katılımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve katılımları nedeniyle teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kadınlarımızın toplumsal hayatta etkin bir şekilde rol almaları ülkemiz adına oldukça önemli. Bilgi ve birikim olarak ayakları yere daha sağlam basan kadınlar demek her birimizin hayatına da olumlu manada yön vermeleri demektir. Bu da haliyle daha sağlıklı bir toplum inşasında ciddi yollar kat etmek anlamına gelmektedir. Bu anlamda kadınlarımıza dair gerçekleştirdiğimiz her türlü eğitim faaliyetini fazlasıyla önemsiyoruz. Amacımız mevcut eğitim faaliyetlerimizin de üstüne katarak geniş kapsamlı çalışmaların süreklilik kazanmasıdır" dedi. - MERSİN

Akdeniz Belediyesinde kadınlara yönelik eğitim seminerleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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