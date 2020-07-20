Akdeniz Belediyesinde başkan yardımcıları değişti
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Akdeniz Belediyesinde başkan yardımcıları değişti

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Zafer Şahin Özturan'ın yerine Aydın Eğin'in; Sabahattin Yeşiloğlu'nun yerine de Gökmen Akyürek'in görevlendirildiğini açıkladı.

Akdeniz Belediyesinde başkan yardımcıları değişti
20.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:56

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Zafer Şahin Özturan'ın yerine Aydın Eğin'in; Sabahattin Yeşiloğlu'nun yerine de Gökmen Akyürek'in görevlendirildiğini açıkladı. Gültak, "Amacımız, Akdeniz'in tüm renklerinin, farklılıklarının ve güzelliklerinin temsil edilmesi" dedi.

Başkan Gültak, belediye başkan yardımcılıkları görevinde yapılan değişiklikler ile ilgili bir açıklama yaptı. Özturan ve Yeşiloğlu'nun yerine yapılan yeni görevlendirmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gültak, "Temmuz ayı meclis toplantımızda da belediyemizdeki yapının daha işlevsel hale gelmesi ve taze kan ile bu yapının güçlendirilmesi adına, yılda en az 2 defa başkan yardımcılarımızı değiştireceğimi ve meclis üyelerimizi dönüşümlü olarak başkan yardımcılığı görevine getireceğimi söylemiştim. Akdeniz ilçemizde yaşayan her kesimin temsil edilmesini sağlamak için bu görev değişimini yapıyorum. Zira Akdeniz ilçemiz, bir gökkuşağı gibidir ve gökkuşağı tüm güzel renklerini içinde barındırır. Farklıklar ve renkler güzeldir, zenginliktir. O yüzden farklı renklerin değişik zamanlarda ortaya çıkarılmasının, şehrimizin ve Akdeniz'in güzelleşmesi açısından faydalı olacağına inanmaktayım" ifadelerini kullandı.

"Bu bir bayrak yarışıdır"

Başkan yardımcılığı görevinde, önümüzdeki günlerde de rutin değişimlerin süreceğine işaret eden Başkan Gültak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bizimle birlikte yol yürüyen ve bundan sonra da tecrübelerinden faydalanacağımız Zafer Şahin Özturan arkadaşımızın da görevinden ayrılması, bu rutin değişimin bir sonucudur. Ancak maalesef kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılarak, bu görev değişimi farklı yönlere çekilmek istenmektedir. Ne Akdeniz Belediyesinde ne de çalışma ve meclis üyesi arkadaşlarımız arasında herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık söz konusu bile değildir" şeklinde konuştu.

"Amacımız; Mersin ve Akdeniz'de yaşayan vatandaşlarımıza, hizmetin en iyisini en kısa sürede ulaştırmaktır" diyen Gültak, "Bu bağlamda belediyeciliğin bir ekip işi olduğu gerçeği ile doğru ve işlevsel bir ekip kurmak ve beraber yol yürümek zorundayız. Bu bir bayrak yarışıdır. Görev sürem içerisinde başkan yardımcılığı görevinde bulunan ve rutin değişim sonucu görevlerinden istifa eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de bizlerle birlikte yol yürüyecek, mücadele edecek tüm arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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