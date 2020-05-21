Akdeniz Belediyesi, whatsapp destek hattı kurdu Akdeniz Belediyesi, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hayata geçirilen whatsapp destek ağını Mersinlilerin hizmetine sundu.

Akdeniz Belediyesi, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hayata geçirilen whatsapp destek ağını Mersinlilerin hizmetine sundu. "Akdeniz'de Hayat Var Destek Ağı" sayesinde dileyen vatandaşlar, psikolojik destek alabilmenin yanı sıra korona virüs ile ilgili güncel bilgilere ve çeşitli videolara ulaşabilecek.

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde destek çalışmalarına devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele kapsamında, psikososyal anlamda vatandaşları hem desteklemek hem de bilgilendirici bilgiler ve videolar paylaşabilmek amacıyla bir whatsapp hattı oluşturuldu. Akdeniz Belediyesinin link alarak 05379285089 numarası üzerinden oluşturduğu Korona Virüs Destek Ağına ulaşmak isteyen vatandaşlar, bu numarayı telefonuna kaydedip ağa dahil olabiliyor. Bir kez kayıt yapıldıktan sonra da kişi pandemi ile ilgili bilgilere, video veya mesajlara ulaşabiliyor. Sistemin bir bölümü otomatik, bir bölümü de canlı cevap (yüz yüze görüşme) sistemiyle ilerliyor.

Vatandaşlar hem psikososyal destek alabilecek hem de istediği bilgilere ulaşabilecek

Akdeniz'de Hayat Var Destek Ağı hakkında bilgi veren Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli Psikolog Gülnihal Bilim, "Pandemi ile mücadelede birçok farklı hizmet ve çalışmayla psikososyal anlamda vatandaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Şimdi de farklı bir girişimde bulunduk. Akdeniz Belediyemize ait olan bu hattın adı Akdeniz'de Hayat Var Destek Ağı. Bu hat sayesinde vatandaşlarımız hem psikososyal anlamda destek alabilecek hem de bilgilendirici kısa videolar izleyebilecekler" dedi.

Vatandaşlara destek verirken, aynı zamanda doğru ve güncel bilgilere ulaşabilecekleri bir whatsapp hattı düzenlediklerini belirten Bilim, "Bu whatsapp hattı üzerinde Sağlık Bakanlığının açıkladığı doğru ve güncel son istatistikler var. Ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz alt başlığı var. Kişisel sorular için de ayrıca bir bölüm var. Psikolojik destek başlığı var. Bilgilendirici videolar var. Bu videolar arasında da ev içi egzersizler, 'evde yap' etkinlikleri, korona virüs sürecindeki beslenme alışkanlıkları ile ilgili bilgilendirici videolar var" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA