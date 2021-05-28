Akdeniz Belediyesi vezneler bu hafta sonu açık
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Akdeniz Belediyesi vezneler bu hafta sonu açık

Akdeniz Belediyesi vezneler bu hafta sonu açık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ilk taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona eriyor.

Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ilk taksitinin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sona eriyor.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşları cezalı duruma düşmeden söz konusu vergilerini kolaylıkla ödeyebilmelerini sağlamak ve yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla veznelerini hafta sonu açık tutacak.

Akdeniz Belediyesi merkez bina vezneleri ile Huzurkent'te bulunan vezne, 29 Mayıs Cumartesi-30 Mayıs Pazar günleri, 10: 00 ila 16: 00 saatleri arasında, vergi borçlarını ödemek isteyen vatandaşlara hizmet verecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Akdeniz Belediyesi vezneler bu hafta sonu açık - Haberler Ekonomi
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