Akdeniz Belediyesi tıbbi maske üretimine başladı Akdeniz Belediyesi tıbbi maske üretimine başladı Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Karaduvar Mahalle Evindeki kadın kursiyerler, sipariş üzerine Toros Devlet Hastanesine günde bin adet maske üretimine başladı.

Akdeniz Belediyesi tıbbi maske üretimine başladı

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Karaduvar Mahalle Evindeki kadın kursiyerler, sipariş üzerine Toros Devlet Hastanesine günde bin adet maske üretimine başladı.

Tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere birçok kurum tıbbi maske üretimine başladı. Bu kurumlardan biri de Akdeniz Belediyesi oldu. Akdeniz Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Karadur Mahalle Evinde kurs gören kadın kursiyerler, Toros Devlet Hastanesinin talebi üzerine maske üretimine başladı. Karaduvar Mahalle Evinde, 10 kadın kursiyer, steril ortamda, maske, eldiven ve bone kullanarak günlük bin adet maske üretiyor.

Kadın kursiyerlerden Canan Sayar, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde virüsle savaşa karşı kadın kursiyerler olarak bizler de bir şeyler yapmak istedik ve maske üretimine başladık" dedi.

"Üreten kadınlarımızın her zaman destekçisiyiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da yaptığı açıklamada, "Korona virüsle mücadelede belediyemize ait mahalle evlerinde maske üretimine başladık. Büyük bir özveriyle maske üretimine başlayan kadın kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA