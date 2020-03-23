Akdeniz Belediyesi tıbbi maske üretimine başladı MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesine bağlı Karaduvar Mahalle Evi'ndeki kadın kursiyerler, sipariş üzerine tıbbi maske üretimine başladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesine bağlı Karaduvar Mahalle Evi'ndeki kadın kursiyerler, sipariş üzerine tıbbi maske üretimine başladı.

Tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere birçok kurum tıbbi maske üretimine başladı. Bu kurumlardan biri de Akdeniz Belediyesi oldu. Akdeniz Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Karaduvar Mahalle Evi'nde kurs gören kadınlar, Toros Devlet Hastanesinin talebi üzerine maske üretimine başladı. 10 kadın kursiyer, steril ortamda maske, eldiven ve bone kullanarak günlük bin adet maske üretiyor.

Kadın kursiyerlerden Canan Sayar, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde virüsle savaşa karşı kadın kursiyerler olarak bizler de bir şeyler yapmak istedik ve maske üretimine başladık" dedi.

"Üreten kadınlarımızın her zaman destekçisiyiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Korona virüsle mücadelede belediyemize ait mahalle evlerinde maske üretimine başladık. Büyük bir özveriyle maske üretimine başlayan kadın kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA