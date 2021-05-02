Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, sokak hayvanlarının 17 günlük kapanma sürecinde aç ve susuz kalmamaları için parklar, yeşil alanlar, beslenme noktaları ile mesken tuttukları bölgelere mama, yem ve su bırakıldığı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, sokak hayvanlarının 17 günlük kapanma sürecinde aç ve susuz kalmamaları için parklar, yeşil alanlar, beslenme noktaları ile mesken tuttukları bölgelere mama, yem ve su bırakıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Akdeniz Kaymakamlığı İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin, tam kapanma sürecinde aç ve susuz kalmaması amacıyla ilçenin farklı bölgelerine mama ve su dağıttı.

Kulübe desteği de sağlanıyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı ile ilçenin dört bir yanında yaşayan can dostlara ulaşan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek, mama ve su tedarikinin yanı sıra, sokak hayvanlarının barınabilmesi için kulübe desteği de sağlıyor.

"Uygulama, tam kapanma boyunca devam edecek"

Başkan Gültak, konuya ilişken yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tüm ülke genelinde uygulanacak 17 günlük tam kapanmada, sokakta yaşayan canlarımızın zorluk yaşamamaları için harekete geçtik. Görevli ekiplerimiz, İSDEM ve hayvan severlerin de desteğiyle sokakta kalan can dostlarımızın beslenmesini yapıyor. Ayrıca parklarımıza, yeşil alanlarımıza, beslenme noktalarına ve sokakta yaşayan dostlarımızın mesken tuttuğu bölgelere mama, yem ve su bırakıyoruz. Normal günlerde de yerine getirdiğimiz uygulamamız, tam kapanma boyunca aralıksız ve daha yoğun şekilde devam edecek" dedi. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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