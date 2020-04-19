Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Akdeniz, Mersin

Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sokak hayvanlarını elleriyle besledi Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağından etkilenen sahipsiz hayvanları unutmadı.

19.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:17
Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sokak hayvanlarını elleriyle besledi

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağından etkilenen sahipsiz hayvanları unutmadı.

Özellikle kent merkezinde boş kalan sokaklarda ihtiyaç duydukları gıdaya ulaşmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da kedi ve köpek gibi sokak hayvanları ile cami avlularını mesken tutan güvercinleri bizzat elleriyle besledi. Gültak'ın, sokak hayvanları ile ilgilendiğini ve onlara mama ve yem verdiğini gören vatandaşlar, balkon ve pencerelere çıkarak alkışlayıp teşekkür ettiler.

"Onlar da birer can taşıyor"

Gültak, geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonunda da sokakta yaşayan canları yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Başkan Gültak, "Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerimizin yanı sıra, güvercinlerimize de zabıta müdürlüğü ekiplerimizle beraber mama ve yemlerini veriyoruz. Çünkü sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu canlar beslenme sıkıntısı yaşayabiliyor. Akdeniz Belediyesi olarak, bölgemizde yaşayan sokak hayvanlarının yanındayız. Çünkü onlar da birer can taşıyor. Bu canların da beslenmesi ve sularını alması gerekiyor ki mutlu olsunlar. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugünlerde onların da yanında yer almaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA

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