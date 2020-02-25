Akdeniz Belediyesi personeline imar mevzuatı anlatıldı

25.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40

Akdeniz Belediyesi tarafından, personele yönelik imar mevzuatı ile ilgili hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.



Akdeniz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, personele yönelik hizmet içi eğitim programları devam ediyor. Bu doğrultuda, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde, Belediye Akademisi Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında iki gün süren bir seminer verildi.



Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Keleş'in katılımcı olduğu eğitim seminerinde, Akdeniz Belediye personeline, '3194 Sayılı İmar Kanunu, yapı denetimi, ruhsatlandırma, imar mevzuatı, imar planları ve uygulamaları, kıyı kenar çizgisi' gibi konularda teknik bilgiler verildi.



Keleş, sunumunda, yeni yasalara, yönetmeliklere ve mevzuata hakim olabilmeleri, kurumdaki iş ve işlemlerin sağlıklı ve sorunsuz ilerleyebilmesi, ayrıca hem belediye bürokratları ile personelin hem de vatandaşların mağdur olmaması için resmi gazete ve görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili belgeleri mutlaka okumaları yönünde personele tavsiyelerde bulundu.



"Yönetmeliğinizi hazırlayın, mevzuata hakim olun"



Belediye personeline hitabında, "Yönetmeliğinizi mutlaka hazırlayın, tabi mevzuatınızı, yönetmeliğinizi takip etmek ve hakim olmak da zorundasınız" diyen Keleş, "Ayrıca her türlü mimari proje ve yerinde iskan aşamalarında, başta asansör sistemi olmak üzere, mutlaka ortopedik, duyma ve görme engelli insanlarımızın da yaşamını kolaylaştıran tedbirler alınmalı, yapılar da buna göre projelendirilmelidir" diye konuştu. Keleş, asansör güvenliği ve periyodik kontrolüne de dikkat çektiği sunumunda, "İnsan hayatını direkt etkileyip riske atacak düzenlemelerde ise asla taviz vermeyin" şeklinde uyarıda bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA