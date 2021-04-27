Akdeniz Belediyesi ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor

Akdeniz Belediyesince, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve saklı kalmış güzellikleri ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Akdeniz Belediyesince, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve saklı kalmış güzellikleri ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce "Akdeniz'de Yaşam" konu başlığıyla organize edilen ödüllü fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler, 25 Mayıs'a kadar "kultursosyal@akdeniz.bel.tr" adresi ile "0536 968 6560" numaralı WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapabilecek.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise 1000 lira para ödülü verilecek.

Dereceye giren fotoğrafların sergileneceği ödül töreni 29 Mayıs'ta yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci