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basketbol, Akdeniz, Tenis, Spor

Akdeniz Belediyesi'nin tenis ve basketbol kurslarına yoğun ilgi

Akdeniz Belediyesince farklı dallarda ücretsiz sunulan spor kurslarında çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlandığı bildirildi.

11.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:20
Akdeniz Belediyesi'nin tenis ve basketbol kurslarına yoğun ilgi

Akdeniz Belediyesince farklı dallarda ücretsiz sunulan spor kurslarında çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlandığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediye Spor Kulübü, çocukları ve gençleri sporun farklı dallarıyla tanıştırarak, çocukların içindeki cevheri ortaya çıkarmaya, geleceğin yeteneklerini keşfetmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ümit Yaşar OğuzcanParkı içinde yer alan tenis kortunda, uzman tenis eğitmeni tarafından 6-18 yaş aralığında 155 çocuğa ve sporcuya ücretsiz tenis kursları verilirken, toplam 100 çocuk da ücretsiz basketbol kurslarına katılıyor.


Tenis kursları yılın 12 ayı devam ediyor


Akdeniz ilçesinde farklı yaş ve kesimden insanın ilgisini çeken tenis kursları, sadece tatillerde değil, yılın 12 ayı veriliyor. Tenis sporuyla tanışan çocuklar, elde ettikleri başarılarla da göz dolduruyor. Tenis kursuna katılan birçok genç, yerel ve ulusal ölçekte dereceler elde ederek Akdeniz Belediyesi'nin adını kent ve ülke gündemine taşıdı. Profesyonel tenis antrenörü Cevdet Özdemirtaş'ın gözetiminde yetişen sporcular, yerel ve ulusal turnuvalara katılabilecek seviyeye geliyor. Akdenizli raketler, Mersin'de son yıllarda resmi ve ulusal bayramlarda düzenlenen turnuvalarda toplam 10 birincilik, 9 ikincilik ve 5 de üçüncülük ödülü elde ettiler. Akdeniz'in yetiştirdiği 3 sporcu da tenis akademisi sınavını kazanıp üniversitelerin tenis antrenörlüğü bölümüne girmeye hak kazandı.


"Çocuklarımız sokaklarda değil, spor sahalarında olmalı"


Spora ve sporcuya her koşulda maddi ve manevi destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen AkdenizBelediye BaşkanıMustafa Gültak, çocuk ve gençlerin özgüvenli ve disiplinli yetişmesinde sporun büyük önem taşıdığını belirtti. Geçmişte profesyonel bir futbolcu olduğunu hatırlatan Gültak, "En değerli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sokağın her türlü riskinden korumak, onları geleceğe güvenle hazırlamak için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Zira sportif aktiviteler; sağlığın korunması ve sürdürülmesinde olduğu kadar, özellikle eğitim yaşamında da başarıyı yakalamada çok önemli bir etkendir. Bu anlamda anne-babalardan ricamız, meraklı ve yetenekli oldukları spor dallarına çocuklarını mutlaka göndermeleridir" dedi.


"Akdeniz'de geleceğin raketlerini yetiştiriyoruz"


Açıklamasında, tenis kurslarına ayrı bir başlık açan Gültak, geleceğin raketlerini yetiştirdiklerini vurgulayarak, "Gerek sporcularımız, gerekse ailelerden aldığımız olumlu geri dönüşler, önemli ve güzel bir iş yaptığımızın ispatıdır. Nitekim tenis sporcularımızın, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veTürkiyeTenis Federasyonu tarafından düzenlenen 10 yaş ve +13 yaş turnuvalarında elde ettiği dereceler, bu işi ne kadar doğru yaptığımızı da göstermektedir. Bu başarıların elde edilmesini sağlayan çocuklarımızı ve onları yetiştiren profesyonel tenis eğitmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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