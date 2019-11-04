Akdeniz Belediyesi'nin standına yoğun ilgi

04.11.2019 13:26

Akdeniz Belediyesi'nin, Narenciye Festivalinde kurduğu standa, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, stantta ziyaretçilere limonata ikram etti.



7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, her yaş ve kesimden insanın katılımı ve büyük bir ilgi altında sona erdi. Adnan Menderes Bulvarı Galatasaray Meydanı üzerinde gerçekleştirilen festivalde, Akdeniz Belediyesi'nin kurduğu standına ziyaretçiler adeta akın etti. Konuklar, Akdeniz Belediyesi standında ikram edilen limonataya yoğun ilgi gösterdi. Limonatanın yanı sıra stantta bulunan ve narenciye ürünlerinden yapılmış figürler de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Stantta caretta caretta kostümü giyen maskot ve palyaço ile fotoğraf çektirmek için özellikle çocuklar adeta yarıştı. Pamuk Prenses kıyafeti giyen animatör ile palyaço da dileyen çocukların yüzünü rengarenk boyadı. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Akdeniz Belediyesi festival standında, gençler şarkılar söyledi, halay çekti.



Başkan Gültak da festivalin son gününde, belediyenin standını ziyaret eden yüzlerce vatandaşa limonata ikramında bulundu. Gültak, standı ziyaret eden çocuklarla da ilgilendi, vatandaşlarla sohbet etti.



Öte yandan, Gültak, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte, festivaldeki Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Canlı Resim Çalıştayına da katılarak, sanatçılarla birlikte tuvalin karşısına geçip resim yaptı. 11 ülkeden 35 sanatçının katıldığı çalıştayda Başkan Gültak'a Mardinli Yazar ve Şair Dr. Ümit Yaşar Işıkhan tarafından Guinness Rekorlar Kitabına da giren "Okunabilen En Küçük Kitap" olan şiir kitabı hediye edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA