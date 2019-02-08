Akdeniz Belediyesi'nin Okullara Desteği Devam Ediyor

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi'nin okullara verdiği destek kapsamında, Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde boyama ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eliyle ilçe sınırları içinde bulunan okulların tadilat, boya-badana, çevre ve bahçe düzenlemesi ile temizlik hizmetine kesintisiz devam ediyor. Ekipler, son olarak Tevfik Sırrı Gün Anadolu Lisesi'nin spor salonu ile Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koridorlarını boyadı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak oluşturulan ekiplerin tadilat, boyama, yenileme, çevre düzenlemesi ve temizlik hizmeti verdikleri okul sayısı 121'i buldu.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, okulların sahip olduğu fiziki koşulların, eğitimde yükselme ve başarıyı yakalamada önemli bir etken olduğuna dikkat çekti. Pamuk, belediye olarak ilçe sınırlarında bulunan tüm eğitim kurumlarına, eksikliği görülen ve talep edilen tüm hizmetleri vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Okul idarecileri ile sürekli bir iletişim ve fikir alışverişi içinde olduklarını kaydeden Pamuk, "Okullarımızın eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla belediye olarak sahip olduğumuz bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim ortamının temizliği ve ferahlığı, çocuklarımızın başarısına pozitif katkı sağlar. Eğitimin kalitesini, niteliğini yükseltecek ve öğrencilerimizin sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim-öğretim almalarını sağlayacak her türlü hizmet, proje ve çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA