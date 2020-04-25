Akdeniz Belediyesi'nden vatandaşlara Ramazan pidesi
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Akdeniz, Güncel, Haber

Akdeniz Belediyesi'nden vatandaşlara Ramazan pidesi

Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle ile birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra salgın nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar için günlük 20 bin Ramazan pidesi dağıtıyor.

25.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:55
Akdeniz Belediyesi'nden vatandaşlara Ramazan pidesi

Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle ile birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra salgın nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar için günlük 20 bin Ramazan pidesi dağıtıyor.

Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bileşeni olan Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gereken tedbirleri aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, vatandaşlara ücretsiz 20 bin ekmek dağıtan ve kriz masasına gelen talepleri yerine getiren Akdeniz Belediyesi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı ile bu kez de Ramazan ayının ilk gününden itibaren, sokağa çıkma yasağından etkilenen vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıyor.

Akdeniz Belediyesi bu kapsamda, Mersin Valiliği himayesinde ve Akdeniz Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu adına, gün içerisinde 20 bin Ramazan pidesini vatandaşlara ücretsiz ulaştırıyor. Ramazan pideleri, zabıta ekipleri tarafından teslim alınarak 65 mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ve sokağa çıkma kısıtlaması olan insanlara ulaştırılıyor.

"Ramazan pidelerimizin dağıtımına başladık"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının, dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zor günlerden kurtuluş müjdecisi olmasını diliyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun" diyerek, İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.

Sokağa çıkma yasağı süresince hiç kimsenin mağdur olmaması için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Gültak, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir üyesi olarak, Ramazan pideleri ve erzak kolilerinin dağıtımının devam edeceğini söyledi.

Gültak, korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlere uymanın önemine de dikkat çekerek, "Maalesef dünyada her gün yüzlerce insan salgın nedeniyle yaşamını yitirmekte, binlerce kişi de enfekte olmaktadır. Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen riayet edelim, mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Özellikle de 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyalım. Hiç kimse endişe etmesin, Akdeniz Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi bütün insanlarımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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