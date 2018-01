Akdeniz Belediyesi'nden Mardinli Çocuklara Bin Kitapla Destek

Akdeniz Belediyesi, Mersin Mardinliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'nin başlattığı kampanya çerçevesinde, Mardinli çocuklara gönderilmek üzere bin adet kitap desteğinde bulundu.



Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mersin Mardinliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin (MARİDER), "Biz Alalım, Çocuklarımız Okusun" adıyla başlattığı kitap kampanyasına yerli yazarlar, dünya klasikleri, öykü, roman ve masallardan oluşan bin adet kitap ile okuma setleri ve boyama kitaplarından oluşan materyallerle katkı sundu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de ortaklığında gerçekleşen kampanya ile toplanan binlerce kitap, Mardin'in 10 ilçesinde bulunan köy okullarında okuyan çocuklara gönderilecek.



Kitaplar, belediye binasında dernek üyelerine teslim edildi. Kitapların teslim törenine katılan MARİDER Gençlik Kurulu Başkanı Aziz Akbaş, başlattıkları kampanyaya destek ve anlamlı katkılarından ötürü Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'a teşekkür etti.



Başkan Pamuk, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, kampanyaya katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Çocukların eğitimi için gerçekleşecek her türlü proje ve kampanyanın içinde yer alacaklarının altını çizen Pamuk, "En büyük yatırım, insana ve eğitime yapılan yatırımdır. Bu açıdan Akdeniz Belediyesi olarak, Mardinliler Derneği'nin başlattığı kitap kampanyasına bin adet kitap ve okuma setiyle destek vermekten gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Temennim, bu kitapların, Mardin'in en ücra köşelerinde okuyan çocuklarımıza en kısa zamanda ulaşmasıdır. Çocuklarımızın mutluluğuna bir nebze de olsa vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Okuyan, araştıran toplumlar ve nesiller güçlü şekilde ayakta durabilir ve geleceğe daha güvenle hazırlanabilir. Bu nedenle eğitime her fırsatta destek olmaya, insan odaklı hizmet anlayışıyla geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için belediye imkanları ölçüsünde elimizden gelen her türlü desteği ve katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı ve özel kampanyada emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim" dedi. - MERSİN