Akdeniz Belediyesi mobil ekipleri bayram süresince görev başında oldu
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Akdeniz Belediyesi mobil ekipleri bayram süresince görev başında oldu

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca, ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlara ekmek dağıttı.

Akdeniz Belediyesi mobil ekipleri bayram süresince görev başında oldu
26.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:46

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca, ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlara ekmek dağıttı.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine Zabıta, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma müdürlüklerine bağlı mobil ekipler, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla verilen mücadele gereği ilan edilen ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca sahada görev aldı.

Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir bileşeni olarak hareket eden Akdeniz Belediyesi ekipleri, kısıtlama dolayısıyla evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu. Bir yandan mahalle muhtarları aracılığıyla bayram boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara on binlerce ekmek ücretsiz ulaştırılırken, talep eden yaşlı veya engelli vatandaşların da bakkal, market veya pazar alışverişleri yapıldı, talep ettikleri ihtiyaçları temin edilerek evlerine ulaştırıldı.

Sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bırakıldı

Dört günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanları da unutulmadı. Sokakta kalan canların aç ve susuz kalmaması için zabıta ekipleri tarafından, ilçenin belirli noktalarının yanı sıra sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu parklara, yeşil alanlara ve cami avlularına kilolarca mama ve litrelerce su bırakıldı.

Akdeniz Belediyesi'ne bağlı ekiplerin bu çalışmalarının yanı sıra, ilçe genelinde korona virüs salgını ile mücadeleye de aralıksız bir şekilde devam edildi. İlçede, 9 araçla cadde ve sokaklarda ilaçlama yapıldı. Mobil ekipler de sokağa çıkma yasağının kısmen uygulandığı saatlerde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin önlerini dezenfektanlı su ila yıkayıp temizledi. Semt pazarları ile çöp konteynırları dezenfekte edilirken, kentin bazı noktalarına bırakılan çöp ve moloz atıklarına da ekipler tarafından müdahale edilerek mahallelerden çıkarıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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