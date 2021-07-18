Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır
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Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediyesince, vatandaşların huzur dolu bir bayram geçirmeleri amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesince, vatandaşların huzur dolu bir bayram geçirmeleri amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kurban Bayramı için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Akdeniz'de ücretsiz kurban kesim ve satış yerlerini halkımızın hizmetine açıyoruz. Bayram boyunca dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız için, sağlık ve hijyen koşullarına uygun 30 ayrı noktada kurban kesim yeri ile 3 noktada kurban satış alanı hazırladık. Tüm bu noktalara belediyemizin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından erişebilirsiniz" dedi.

"Bir daha asla ayrı kalmayacağımız bayramlar yaşayalım"

Bayram namazı sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikram edileceğini ifade eden Gültak, "Malumunuz; tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı sevdiklerimizden ayrı düştük. Bu süreç bizlere birlik ve beraberlik duygusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Temennimiz bir daha asla ayrı kalmayacağımız nice bayramlarımızın olmasıdır. Vatandaşlarımızdan ricamız da bu salgın sürecinde tedbiri asla elden bırakmamalarıdır" diye konuştu.

"Doğaya zararı olmayan poşetlerle hizmetimiz sürecek"

Başkan Gültak, belediye olarak salgına ilişkin önlemleri de aldıklarını vurgu yaparak; "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekip arkadaşlarımız noktalarda ateş ölçer ile kontrollü şekilde vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edecek. Maske, mesafe, hijyen denetimleri tüm alanlarda sağlanmış durumda. Öte yandan kentimizin sıcak olması sebebiyle vatandaşlarımız, hazırladığımız çadırların altında bekleyebilecek ve 10'ar kişilik gruplar halinde kesim alanlarına dahil olabilecekler. Doğaya zararı olmayan poşetlerle de kurban kesimi sonrası vatandaşımıza hizmetimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

"Bayramlar, kucaklaşmak için önemli fırsatlardır"

Bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, birlik ve daha sıkı kucaklaşmak için çok önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Gültak, sözlerini şöyle tamamladı; "Böylesi önemli günlerde bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimiz etrafında bir olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta saygı değer şehit ailelerimiz, Akdeniz ve Mersinli vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik eder; bayramımızın bütün insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve hoşgörü getirmesini temenni ederim." - MERSİN

Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır
Akdeniz Belediyesi Kurban Bayramına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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