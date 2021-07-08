Akdeniz Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor
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Akdeniz Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor

Akdeniz Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediyesinin bünyesindeki araç, gereç ve iş makineleri kendi ekiplerince tamir ederek, büyük ölçüde tasarruf sağladığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinin bünyesindeki araç, gereç ve iş makineleri kendi ekiplerince tamir ederek, büyük ölçüde tasarruf sağladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve temiz bir çevre için bir yandan ilçeye bağlı 65 mahallede ihtiyaca göre yeni çöp konteynırları yerleştirirken, zaman içinde eskiyen, yıpranan veya zarar gören çöp konteynırları da fen işleri ekiplerince tamir ediliyor. İlçe sakinlerinden gelen taleplerin yanı sıra, sahada görevli mobil ekiplerin yerinde incelemelerinde, ömrünü tamamladığı veya zarar gördüğü tespit edilen çöp konteynırları da yenileri ile değiştiriliyor.

Tamir ve kaynak yapılıp yeniden hizmete sunuluyor

Teknik birimler sahası içinde bulunan atölyede kaynak işleri yapılıp boyanan çöp konteynırları, logoları eklenip, ihtiyaç duyan sokaklara konuluyor ve vatandaşın hizmetine yeniden sunuluyor. Bu sayede Akdeniz Belediyesi, önemli bir maliyet kaleminden de kurtuluyor.

Makine ikmal sahasında her türlü araç, gereç, makine de tamir ediliyor

Belediyeye bağlı teknik hizmet birimlerine ait her türlü araç, gereç ve ekipmanın tamir, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da yine aynı saha içerisinde teknik personel tarafından yenileniyor, tamir ve onarımdan geçiriliyor. Böylelikle de belediye, daha büyük maliyetlere yol açabilecek gider kalemlerinden kurtulmuş oluyor.

Mobilya atölyesi üretiyor

Belediyenin mobilya atölyesinde de aralıksız şekilde üretim yapan ekipler, hem belediyeye bağlı farklı birimlerin hem de eğitim yuvası olan okulların, camilerin, Kur'an kursları ve lojmanlarının, gelen taleplere göre kitaplık, dolap ve kapı gibi mobilya ihtiyaçlarını karşılıyor, ayrıca bu binaların boyama işlerini de yaparak, yapıları yeniliyor. Diğer yandan, Covit-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında da belediye ekipleri, Akdeniz ilçe genelinde bulunan binlerce çöp konteynırını ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte etmeye devam ediyor. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor
Akdeniz Belediyesi kendi araçlarını kendi tamir ederek tasarruf sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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