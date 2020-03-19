Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde ilaçlama başlattı
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Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde ilaçlama başlattı

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınına karşı bir kriz masası oluşturarak, kamu kurumları başta olmak üzere tüm ilçe sınırlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlattı.

19.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:37
Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde ilaçlama başlattı

Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınına karşı bir kriz masası oluşturarak, kamu kurumları başta olmak üzere tüm ilçe sınırlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlattı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüse karşı teyakkuza geçen belediye, Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinden personelin yer aldığı ilaçlama ekibi oluşturdu. Bu ekipler, kamu kurumları, okullar, camiler, sağlık ocakları, liman sahası, emniyet binaları, özel hastaneler, taziye evleri, parklar ve sosyal tesisler, basın kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, yöre dernekleri, sendika, muhtarlık, banka ve basın kuruluşlarına ait binalarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar ve özel kurumlar da ilaçlama talep edebiliyor

Evlerinin ilaçlanmasını isteyen vatandaşlardan gelen talepler de programa alınarak en kısa süre içinde ekiplerce müdahale ediliyor. Çalıştığı resmi veya özel kuruma ait binanın ilaçlanmasını isteyenler, Akdeniz Belediyesinin 0324 3366583 numaralı telefonu aracılığıyla santrale bağlanıp taleplerini iletebiliyor.

"Riski kesinlikle ciddiye alalım!"

Merkez-kırsal ayırımı olmadan bütün ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, korona virüs riskine karşı alınması gereken önlemlere uyulması noktasında vatandaşları uyardı. Temizlik ve hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Gültak, kendisinin de sağlıkçı olduğunu hatırlatarak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce ölüme yol açan korona virüs tehdidini mutlaka ciddiye almak gerektiğinin altını çizdi.

"Kalabalık ortamlardan uzak duralım"

Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesi olarak, bir 'Kriz Masası' oluşturduklarını ve mobil ekipler eliyle korona virüs tehdidine karşı yoğun bir ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlattıklarını kaydetti. Mersin'de vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceklerini vurgulayan Gültak, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden onaylı dezenfekte ilaçları ile talep gelen veya belirlenen bütün kamu kurum ve kuruluşlarının titizlikle ilaçlanıp virüse karşı dezenfekte edildiğini belirtti. Gültak, "Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, bu riskli günlerde kişisel temizliklerine ve hijyene çok özen göstermeleri; ayrıca kalabalık ortamlardan uzak durmalarıdır. Korona virüs; temas yoluyla insandan insana bulaşıyor. Teması ne kadar azaltırsak virüsü de o kadar kolay ve çabuk yenebiliriz. Bu nedenle kalabalık ortamlardan uzak durmalı, gerekirse bir süre evlerimizden çıkmamalıyız. Devletimizin ve hükümetimizin belirlediği birtakım kurallara da mutlaka uymalı, kendimizi, ailemizi ve başkalarını riske atacak şeylerden uzak durmalıyız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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