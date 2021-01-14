Akdeniz Belediyesi ekipleri parklarda bakım ve onarım yaptı

Mersin'in Akdeniz Belediyesi tarafından ilçelerdeki parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi tarafından ilçelerdeki parklarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçeye bağlı mahallelerdeki parklarda temizlik çalışması yanı sıra bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ekipler, parklardaki yıpranan bayrakları da yeniledi.

Ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal