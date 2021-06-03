Akdeniz Belediyesi, bisiklet severleri buluşturdu
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Akdeniz Belediyesi, bisiklet severleri buluşturdu

Akdeniz Belediyesi, bisiklet severleri buluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla, "Bisiklete Dair Her Şey" sloganı ile düzenlediği etkinlikte sporcuları bir araya getirdi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla, "Bisiklete Dair Her Şey" sloganı ile düzenlediği etkinlikte sporcuları bir araya getirdi. Etkinliğe Başkan Gültak da katılarak, gençlerle birlikte bisiklet sürdü.

Akdeniz Belediyesi, sporun her dalına ve sporculara destek vermeye, yanlarında olmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında, Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'nda "Bisiklete Dair Her Şey" sloganı ile düzenlenen etkinliğe, her yaştan yüzlerce kişi ilgi gösterdi. Renkli etkinliğe katılan doğa ve bisiklet severler, park içinde hazırlanan eğlenceli parkurlarda bisikletleri ile test sürüşleri yaptı, ayrıca eğitmenlerden güvenli bisiklet sürüşü hakkında tavsiyeler alma imkanı buldu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da bisiklet severlerle birlikte etkinliğe katılarak parkur boyunca bisiklet sürdü.

Emekleri nedeniyle eğitmenlere teşekkür eden Başkan Gültak, kentte amatörce bisiklet sporu ve bisiklet turları yapan birçok kişi olduğunu ifade ederek, "Bizim bisiklet kulübüne sahip olmamız, Akdeniz Belediyesi bünyesine katmamız büyük bir farkındalık oluşturdu. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar, başarılarını da hep birlikte dinledik. Akdeniz Belediyesi Bisiklet Kulübü, tüm Türkiye'de ses getirecek bir kulüp haline gelecek. Önümüzdeki 2021 yılı içerisinde bu başarılarına hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Akdeniz'de spora ve sporcuya her zaman destek veriyoruz"

Kendisinin de eski bir futbolcu olduğunu ve spordan hiç ayrılmadığını ifade eden Gültak, "Belediye olarak her türlü spor faaliyetlerine elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bir yandan bisiklet kulübümüzü kurduk, diğer yandan kick boksta dünya şampiyonu sporcularımız var. Seyfi Ali Türkoğlu sahasını, şehrimizin en güzel tesislerinden biri haline getirdik. Futbol, basketbol, tenis ve daha birçok alanda göreve geldiğimiz günden bu yana hızlı bir şekilde ilerlemeye başladık ve başarılarını Mersin dışına, Türkiye'ye taşımaya başladı" diye konuştu.

Gültak, insanın, beden ve ruh sağlığının korunması ve sürdürülmesinde sportif aktivitelerin önemine dikkat çekerek, gençlerin ve çocukların, sokağın oluşturduğu risklerden, uyuşturucu, terör ve istenmeyen olaylardan korunmasında da sporun büyük önem taşıdığını vurguladı. Herkesi, sevdiği sporu yapmaya davet eden Gültak, "İnsanlarımızı sporun her dalıyla buluşturmak için Akdeniz Belediyesi olarak hizmet ve projelerimize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi, bisiklet severleri buluşturdu
Akdeniz Belediyesi, bisiklet severleri buluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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