Akdeniz Belediyesi 65 mahallede 20 bin ekmek dağıttı
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Akdeniz Belediyesi 65 mahallede 20 bin ekmek dağıttı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sokağa çıkma yasağı sürecinde 20 bin ekmek dağıttı.

13.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:20
Akdeniz Belediyesi 65 mahallede 20 bin ekmek dağıttı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sokağa çıkma yasağı sürecinde 20 bin ekmek dağıttı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, korona virüs salgınına karşı kurulan kriz masasını ziyaret etti, çalışmaları denetledi. Kriz masasına gelen telefonlara da bakan Gültak, vatandaşların taleplerini dinledi, özellikle sokağa çıkmamaları konusunda hassas davranmalarını istedi.

Gültak, sokağa çıkma yasağının başladığı 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren Akdeniz'e bağlı tüm muhtarlıklara 10 bin ekmek teslim ettiklerini, pazar günü 10 bin ekmeğin daha dağıtıldığını belirtti. Gültak, uzak kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlardan gelecek talep halinde ekmek sayısını arttıracaklarını söyledi.

20 bin ekmek paketlendi, yanına gazeteler de eklendi

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle, insanların okumaları için bine yakın günlük gazete de dağıttıklarını belirten Gültak, "Sokağa çıkma yasağının ilanından itibaren zabıta müdürlüğümüz ve diğer birimler olarak toplandık, teyakkuz haline geçtik. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlarımızın ihtiyaçları olacak. En önemli ihtiyacın da ekmek olacağından hareketle, 20 bin ekmeği paketledik ve 65 mahallemizin muhtarlarına ulaştırdık. Muhtarlarımızın bize gönderdiği liste doğrultusunda da sabah ve akşam olmak üzere hazırladığımız tüm ekmekleri insanlarımıza ulaştırdık" dedi.

"Maske üreten ilk belediyelerden biriyiz"

"Salgınla mücadele kapsamında, Türkiye'de ilk maske üreten belediyelerin başında geliyoruz" diyen Gültak, belediyeye bağlı mahalle evlerinde günlük ücretle istihdam edilen 30 kadının, günlük 5 bin adet maske üretmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, gönüllü 2 kadın kooperatifine bağlı çalışan 20 kadının da maske ürettiğini kaydeden Gültak, üretilen bu tıbbi maskelerin bin adedinin sahada çalışan belediye ekiplerine, kalan 4 bini aşkın maskenin de İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiğini söyledi.

Akdeniz Belediyesi, salgına karşı seferberlik halinde çalışıyor

Akdeniz Belediyesi'nin, salgınla mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları da özetleyen Gültak, okul, cami, sağlık ocakları ve eczaneler, işyerleri, depo ve antrepolar, liman, hal, balıkçı barınaklarının ilaçla dezenfekte edildiğini, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Arazözler yardımıyla cadde ve sokakların ilaçlandığını da anlatan Gültak, ayrıca vatandaşlara 30 bin şişe dezenfektan jel dağıttıklarını, semt pazarlarının girişine dezenfektan noktası kurduklarını, buralarda ayrıca maske ve eldiven dağıttıklarını kaydetti.

Günlük bin 500 haneye yemek, 350 aileye gıda kolisi ulaştırılıyor

Vefa Sosyal Destek Grubunun bir bileşeni olarak, valilik ve kaymakamlık ile koordineli çalıştıklarını dile getiren Gültak, maske ve dezenfektan dağıtımına devam edeceklerini söyledi. İhtiyaç sahibi insanlara günlük ortalama 350 gıda paketi, bin 500 haneye de yemek ulaştırdıklarını ifade eden Gültak, korona virüs ile mücadelede sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine de dikkat çekti. Başkan Gültak, tüm ülkede olduğu gibi Mersin'de de korona virüs salgını ile mücadelenin başladığı ilk günden itibaren büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan belediye ekiplerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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