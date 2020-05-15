Akdeniz Belediyeler Birliği 56 belediyeye dezenfektan desteği verecek Akdeniz Belediyeler Birliğinin (AKBB) encümen toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında nüfusu 50 binin altındaki 56 belediyeye toplam 7 bin 600 litre dezenfektan yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Akdeniz Belediyeler Birliğinin (AKBB) encümen toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında nüfusu 50 binin altındaki 56 belediyeye toplam 7 bin 600 litre dezenfektan yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü başkanlığında telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen mayıs ayı encümen toplantısında bir araya gelen üyeler, birlik tarafından 56 belediyeye 7 bin 600 litre dezenfektan desteği verilmesine karar verdi.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün önerisini değerlendirdiklerini ve yerinde olacağı kanaatine vardıklarını belirtti.

Tütüncü, "Dezenfektanlar konsantre halinde oluyor. Bunlar sulandırılmak suretiyle daha fazla miktarlarda iş görebilecek çapta oluyor. Bunun yaklaşık 150 bin lira civarında bir maliyetinin olduğunu düşünüyoruz. Birliğimizin belediyelerimize hediyesi olması hepimiz adına doğru ve yerinde olacağı kanaati bizlerde hakim." diye konuştu.

Kaynak: AA