Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nde yönetim değişikliği

Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim değişti. Kulübün yeni başkanı Ahmet Durakoğlu oldu.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü, 5 Temmuz 2019 Cuma günü olağanüstü genel kurula gitti. Genel kurulda yeni yönetim de belirlendi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, bir açıklama yaparak, Akdeniz ve Mersin'de, spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını, özellikle altyapıya büyük önem vereceklerini vurguladı. Gültak, "Akdeniz sınırları içerisinde sporla buluşmayan çocuğumuz ve gencimiz kalmayacak. Herkese ve her kesime ulaşarak sporu sevdireceğiz. Yeni yönetimle birlikte kulübümüzün çok daha iyi yerlere taşınacağına inanıyorum. Yeni dönemin hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Gültak, kulüp yönetimine seçilen Başkan Yardımcısı Mehmet Güler'e de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nün yeni Başkanı Ahmet Durakoğlu ise Başkan Gültak'ın da sağlayacağı destek ve katkılarla kulüp olarak bundan sonra da yerel ve ulusal ölçekte ses getiren başarılara imza atacaklarına inandıklarının altını çizdi.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü olağanüstü genel kurulu sonucu, kulüp yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan: Ahmet Durakoğlu, başkan yardımcıları M. Fatih Seyid, Mehmet Yüce, Mehmet Güler, Abuzer Bilen ve Mehmet Özdemir; genel sekreter Mehmet Dindar, genel sekreter yardımcısı Emine Tatar, sayman Erdal Belim, sayman yardımcısı Yücel Şen.

Kulübün Denetim Kurulu üyeleri ise Mehmet Açıkbaş, Mehmet Kaşıturnalı ve Ümit İlça'dan oluştu. - MERSİN

Kaynak: İHA