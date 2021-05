Akdeniz Belediye Meclisinden İsrail zulmüne kınama

Akdeniz Belediye meclis toplantısında İsrail'in, kadın-çocuk demeden mazlum Filistin halkına ve Gazze şeridine yönelik saldırıları, dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği katliam, zulüm ve sürgün kınandı.

Akdeniz Belediye Meclisinin Mayıs ayı ilk birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi.

"Katliama devletler sessiz ama halklar zulme sessiz kalmıyor"

Toplantının açılışında konuşan Gültak, İsrail'in mazlum Filistin halkına zulmünü ve Gazze şeridine yönelik saldırılarını kınadı. "İsrail'in, kadın-çocuk demeden sivil ve günahsız insanlara yaptığı zulüm ve katliam asla kabul edilemez" diyen Gültak, "Dünyanın neresinde olursa olsun, dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun, mazlum halkların her zaman yanındayız. Bu katliam ve zulüm bir an önce durdurulmalıdır. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Akdeniz Belediye Meclis üyelerinin oybirliğiyle aldığı tavsiye kararıyla da İsrail'in, masum ve mazlum Filistin halkına yönelik katliamı kınandı, zulmün bir an önce durması çağrısında bulunuldu.

Mecliste görüşülen gündem maddeleri

Meclis toplantısında 2020 mali yılı kesin hesabıyla ilgili teklif görüşüldü, komisyonlara havalesine oybirliğiyle karar verildi. Nusratiye Mahallesi'nde olan ve Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluğunda alanda, Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan 'askeri alan' amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine esas kurum görüşü ile ilgili teklif görüşüldü. Konuyla ilgili ek süre istemli dilekçe hazırlanıp konunun komisyonlara sevki oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Bahçe ve Barış mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1. bölgede onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili teklifi içeren komisyon raporları görüşüldü. Meclis üyelerinin, ek süre talebi oybirliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Aralık 2020 tarih ve 648 sayılı kararına istinaden, Karacailyas Mahallesi'nde 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi içeren raporlar da gündeme alındı. Rapor, üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait olan ve TCDD kamulaştırma sahası içinde yer alan taşınmazların, yasa gereği bedel karşılığı ve kamu yararı kapsamında TCDD Adana 6. Bölge Müdürlüğüne devri ve protokoller yapılması için Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren komisyon kararı da görüşüldü. Teklif, oyçokluğu ile kabul edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı