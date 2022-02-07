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Akdeniz Belediye Meclisi toplandı

AA, Serkan Avci - Güncel
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Akdeniz Belediye Meclisi toplandı

Akdeniz Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak Başkanlığında, konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Toplantıda konuşan Gültak, Barış Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında tapu devirlerinde yüzde 82'ye ulaşıldığını belirtti.

Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Çay Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 415 konut için hak sahipleriyle görüşmelere başlanacağını aktaran Gültak, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini ifade etti.

AA / Serkan Avci - Güncel

Akdeniz, konut, Güncel, Haber

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