Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, görme engelli kediyi makamında misafir etti
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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, görme engelli kediyi makamında misafir etti

16.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:32
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, görme engelli kediyi makamında misafir etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, makamında misafir ettiği hayvanseverlerin görme engelli kedisiyle yakından ilgilendi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, makamında misafir ettiği hayvanseverlerin görme engelli kedisiyle yakından ilgilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvanseverler yanlarına getirdiği görme engelli "Zilli" adlı kediyle Belediye Başkanı Gültak'ı makamında ziyaret etti.

Gültak, mama ve su verip beslediği kediyi bir süre sevdi.

Ziyarette hayvanseverlerle sohbet eden Gültak, görme engelli kedi için mama hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, kedileri çok sevdiğini belirtti.

Evinde kedi beslediğini dile getiren Gültak, "Zilli'yi makamda ağırladık. Mamasını yedi, keyfi de gayet yerindeydi. Akdeniz'de sokakta yaşayan hayvanlarımız için her türlü çalışmayı ekiplerimizle yapıyoruz. Onlara iyi bakmamız, korumamız gerekiyor. Başta Zilli olmak üzere tüm kedilerin 17 Şubat Dünya Kediler Günü kutlu olsun. Sokak hayvanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım ve sevelim. Onlar bizim bu dünyadaki en güzel dostlarımız." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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